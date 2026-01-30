Media Usa: "Kevin Warsh verso la presidenza della Fed"

Ieri, scrive il Nyt che cita "numerose persone a conoscenza dei suoi piani, ma non autorizzate a discuterne pubblicamente", Trump ha incontrato Warsh alla Casa Bianca. Più tardi il presidente ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno "noto a tutti nel mondo della finanza". "Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa", ha aggiunto Trump. Questo, secondo il quotidiano Usa, sarebbe un chiaro riferimento a Warsh, che il presidente aveva quasi scelto come presidente della Fed durante il suo primo mandato.