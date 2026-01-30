Media Usa: "Kevin Warsh verso la presidenza della Fed"
Sarebbe Kevin M. Warsh, ex funzionario della Fed, la scelta di Donald Trump per sostituire Jerome H. Powell come presidente della Federal Reserve. L'annuncio, ha affermato lo stesso presidente degli Stati Uniti, dovrebbe arrivare in giornata. A indicare Warsh sono i media americani, tra cui il New York Times, il Financial Times e il Wall Street Journal.
Ieri, scrive il Nyt che cita "numerose persone a conoscenza dei suoi piani, ma non autorizzate a discuterne pubblicamente", Trump ha incontrato Warsh alla Casa Bianca. Più tardi il presidente ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe presto annunciato la nomina di qualcuno "noto a tutti nel mondo della finanza". "Molti pensano che si tratti di qualcuno che avrebbe potuto essere lì qualche anno fa", ha aggiunto Trump. Questo, secondo il quotidiano Usa, sarebbe un chiaro riferimento a Warsh, che il presidente aveva quasi scelto come presidente della Fed durante il suo primo mandato.