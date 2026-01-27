L’attesa per la Fed non frena le Borse europee

OCCHI SULLA FED

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, con la stagione delle trimestrali che prosegue. Il Nasdaq e lo S&P 500 hanno messo a segno la quarta seduta in positivo consecutiva, mettendo nel mirino quota 7mila punti. Apple e Meta, insieme a Microsoft e Tesla presenteranno i conti in settimana. In Europa, focus sul comparto auto, dopo le immatricolazioni in aumento del +7,6% rispetto a dicembre 2024. Stellantis apre a +0,3%. A Piazza Affari toniche le banche, con UniCredit che sale a +0,8%, Mediolanum +0,75% e Banco Bpm +0,7%. Cucinelli svetta a +1,5%, con overweight di Morgan Stanley. Amplifon scivola in coda al listino (-1,8%).