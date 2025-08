Da Fossano al mondo: Balocco, l’azienda fondata nel 1927 affronta una nuova era familiare

Fondata nel 1927 come una piccola pasticceria artigianale a Fossano, in provincia di Cuneo, Balocco è oggi una delle aziende dolciarie più riconoscibili d'Italia. Il marchio è noto per prodotti da forno come panettoni, colombe e frollini, esportati in oltre 70 Paesi. Ma oltre al successo industriale, la storia di Balocco è sempre stata quella di una famiglia. Una famiglia che negli ultimi tre anni ha vissuto lutti profondi: prima la scomparsa di Aldo, poi del figlio Alberto, e ora della figlia Alessandra, presidente e amministratrice delegata dal 2022. Un evento che segna la fine della terza generazione alla guida dell'impresa e apre una nuova fase affidata ai giovani eredi. In questo contesto, la Balocco si trova a coniugare continuità produttiva e memoria familiare, mantenendo saldo il legame con il territorio e con la sua identità di eccellenza dolciaria.