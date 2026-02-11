180 mq su Madison Avenue

Giorgio Armani, la casa a New York in vendita per 10 milioni di dollari

Pied-à-terre da oltre 180 metri quadri su Madison Avenue dove però lo stilista non ha mai vissuto

11 Feb 2026 - 09:33
Giorgio Armani posa nella sua casa di New York sulla copertina di aprile 2002 di "Architectural Digest" © Getty

Giorgio Armani posa nella sua casa di New York sulla copertina di aprile 2002 di "Architectural Digest" © Getty

La casa di Giorgio Armani a New York finisce sul mercato. Si tratta di un appartamento da oltre 180 metri quadri su Madison Avenue in cui lo stilista italiano, scomparso a settembre all'età di 91 anni, non ha mai realmente vissuto. Il pied-à-terre, al civico 760 sulla cosiddetta via del lusso, nell'Upper East Side di Manhattan, è solo una delle dieci residenze appartenute ad Armani. Secondo quanto riferiscono i media Usa, l'appartamento è stato disegnato dallo stesso re Giorgio.

Leggi anche

Armani, un impero da 2,3 miliardi che ha fatto dell'italianità la sua bandiera

Testamento Giorgio Armani: "Alla Fondazione la piena proprietà ma entro 18 mesi vendere il 15% a stranieri" | Poi cessione fino al 54,9% o quotazione

L'appartamento in vendita

 Situato al sesto piano, è composto da due stanze da letto e due bagni più uno di servizio, il parquet è in quercia bianca americana e i soffitti sono alti oltre tre metri, ampie e alte anche le finestre in modo da rendere spettacolare la vista dello skyline della città. Non è da meno la cucina abitabile, con piani di lavoro in pietra levigata ed elettrodomestici di lusso.

Leggi anche
Vittoria Ceretti nella nuova campagna Giorgio Armani primavera estate 2026, ambientata per la prima volta nella casa milanese dello stilista (credit: Oliver Pearch)

Giorgio Armani, la sua casa milanese un set con Vittoria Ceretti

Il testamento di Giorgio Armani

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Leggi anche

Dalle zanne di elefante ai milioni in Btp: ecco come Giorgio Armani ha diviso i suoi averi (e il ruolo del nipote prediletto Andrea)

Chi è Michele Morselli, l’uomo a cui Armani ha lasciato oltre 60 milioni di euro

Un ascensore semiprivato si apre su un vestibolo che conduce a un soggiorno da oltre 46 metri quadri. Le spese di mantenimento mensile sono di 6.695 dollari e servono a coprire anche l'accesso alla palestra dell'edificio, una spa e una lounge con terrazza. Inoltre, c'è una sala da tè Zen con catering del ristorante Armani.

videovideo

Ti potrebbe interessare

videovideo
giorgio armani
new york
giorgio armani morto

Sullo stesso tema