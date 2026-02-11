Giorgio Armani, la casa a New York in vendita per 10 milioni di dollari

Situato al sesto piano, è composto da due stanze da letto e due bagni più uno di servizio, il parquet è in quercia bianca americana e i soffitti sono alti oltre tre metri, ampie e alte anche le finestre in modo da rendere spettacolare la vista dello skyline della città. Non è da meno la cucina abitabile, con piani di lavoro in pietra levigata ed elettrodomestici di lusso.