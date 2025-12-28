La Bulgaria adotta l'Euro ma metà del Paese è scettico

La Bulgaria sarà il 21esimo paese ad adottare l'euro. L'ultimo Paese ad aver aderito la moneta - introdotta per la prima volta in 12 Stati l'1 gennaio 2002 - era stata la Croazia nel 2023; Croazia che dal 2020 sedeva, proprio con la Bulgaria, nella cosiddetta sala d'attesa dell'Eurozona. Nell'Eurozona, o zona Euro fanno parte 21 paesi. Non tutti i paesi che sono dentro l'Unione Europea - 27 - hanno scelto di adottare l'Euro: sono Polonia, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Bulgaria.