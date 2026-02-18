Bce, Ft: Lagarde lascerà prima della fine del suo mandato
La presidente della banca centrale europea vorrebbe così dare a Macron e Merz la possibilità di scegliere il suo successore
© Ansa
Secondo il Financial Times la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato di otto anni, in scadenza ad aprile 2027. Lagarde vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore.