Lagarde: Usa si comportano in modo strano per degli alleati

"Gli Usa Si comportano in modo molto strano per degli alleati." Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un'intervista con l'emittente Rtl. Rispondendo a una domanda sul rapporto con Washington, Lagarde ha osservato che le minacce sui dazi e su territori come la Groenlandia non sono coerenti con il comportamento di un alleato storico nell'ambito della Nato."Stiamo assistendo all'aprirsi del sipario su un nuovo ordine internazionale. Quando si è alleati all'interno del Trattato dell'Atlantico Nord da decenni, minacciare di impadronirsi di un territorio che chiaramente non è in vendita, come la Groenlandia, e agitare restrizioni tariffarie non è un comportamento molto 'da alleati', tra virgolette", ha detto Lagarde. Secondo la presidente della Bce, le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sui dazi e sui territori strategici stanno mettendo in discussione gli equilibri globali. "Questo nuovo ordine internazionale deve portarci a una revisione profonda del modo in cui organizziamo la nostra economia in Europa e delle relazioni con i Paesi che giocano secondo le nostre stesse regole", ha aggiunto, sottolineando l'importanza delle prese di posizione del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro canadese. mlc 210850 Gen 2026