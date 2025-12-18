Bankitalia: "L'aumento dell'utilizzo delle carte di pagamento fa salire anche le frodi"

Il sistema dei pagamenti tramite carte ha "un livello elevato di sicurezza" ma la forte crescita della diffusione e dell'utilizzo del "denaro di plastica" negli ultimi anni "ha condotto a un aumento rilevante della probabilità dei risparmiatori di essere truffati". Queste le principali conclusioni del rapporto condotto da quattro esperti della Banca d'Italia, che hanno analizzato l'andamento delle frodi fra il 2015 e il 2024. Lo scorso anno le truffe hanno colpito solo 13 transazioni su 100.000 e sottratto 18 euro ogni 100.000 euro di pagamenti, valori non molto dissimili da quelli di 10 anni prima. E tuttavia "il numero di frodi è quasi triplicato, passando da circa mezzo milione a poco meno di un milione e mezzo, mentre l'ammontare è raddoppiato passando da 60 a circa 120 milioni di euro".