Stop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati"

"Oggi questi numeri possono solo ricevere chiamate, non mostrarle in uscita. È un limite che ha generato confusione e favorito truffe" spiega la commissaria Agcom Laura Aria. Il percorso è già partito: il 17 dicembre l'Agcom ha aperto una consultazione pubblica di 45 giorni per raccogliere osservazioni da operatori e soggetti interessati. Già dai primi mesi del 2026, le aziende potranno utilizzare i numeri brevi loro assegnati come vero e proprio "marchio" telefonico, richiedendone anche di nuovi.