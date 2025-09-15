Telemarketing selvaggio, AssoCall: da agosto bloccate oltre 43 milioni di telefonate

"Abbiamo sempre sostenuto questa soluzione tecnologica e il primo bilancio mostra dati incoraggianti che dimostrano come, nonostante la strada sia ancora lunga, è necessario continuare ad aver fiducia e non è un barbatrucco", ha commentato Leonardo Papagni, presidente di AssoCall-Confcommercio. "Il nostro impegno è sempre stato rivolto a tutelare sia il consumatore che le aziende del settore che rappresentiamo, che operano in modo trasparente e professionale nel rispetto delle regole".