Call center, ecco come funzionano e dove riescono a reperire i nostri numeri di telefono

Il registro delle opposizioni è un servizio pubblico in cui ogni cittadino ha la possibilità di registrarsi per bloccare le telefonate di natura commerciale, ma sembrerebbe non sempre funzionare in maniera adeguata. "Da privato mi sono iscritto, ma non funziona per niente", commenta Bertollo. Il cosiddetto telemarketing selvaggio è, dunque, provocato dal fatto che tanti call centers non rispettano le regole della privacy e, come riporta "Dritto e Rovescio", negli ultimi anni il Garante ha multato centinaia di aziende inadempienti. A spiegare ai microfoni del programma di Rete 4 come sia possibile questa pratica è Alessandro Papini, presidente di "Accademia Italiana Privacy". "C'è un mercato sotterraneo in cui si crea un commercio molto redditizio", racconta l'esperto. Sul web, infatti, c'è una compravendita considerevole di dati, venduti con le criptovalute, che vengono trafugati attraverso attacchi hacker. "Questi, per esempio, sono dati trafugati da un ospedale italiano in Argentina. Sono circa 150.000 contatti venduti per circa 150 dollari", racconta Papini, mostrandoli sullo schermo del computer. All'interno di questi dati sono presenti: numero di telefono, indirizzo, mail, città e nazionalità.