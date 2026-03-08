New York, due ordigni vicino casa di Mamdani: due fermati ispirati dall'Isis

L'Fbi ha aperto un'indagine per terrorismo dopo che due ordigni sono stati trovati nei pressi dell'abitazione del sindaco di New York, Zohran Mamdani. Due delle persone arrestate hanno ammesso di essere state ispirate dall'Isis. Il primo dispositivo è stato lanciato durante una manifestazione contro i musulmani. Poco dopo, la polizia di New York ha trovato un nuovo dispositivo sospetto in un'auto parcheggiata vicino alla casa del primo cittadino musulmano. La polizia sta indagando e gli artificieri sono all'opera per verificare di cosa si tratti. Lo riporta Fox.