È l'uomo più ricco d'Italia ma è quasi sconosciuto: chi è Andrea Pignataro

Ion Group è oggi una piattaforma tecnologica che fornisce software e dati finanziari a banche centrali, istituzioni finanziarie e governi. Gli scambi di azioni, obbligazioni e derivati in tutto il mondo passano spesso dai suoi software e dalle sue piattaforme. Tra i clienti ci sono Amazon, Microsoft e circa il 30% delle banche centrali del mondo. Nel tempo Pignataro ha aggregato decine di aziende — per adesso non quotate sulle Borse — come Dealogic, piattaforma di analisi finanziaria, e Fidessa, specializzata in software per il trading. Il valore complessivo degli asset è stimato intorno ai 30 miliardi di dollari. La cassaforte personale di Pignataro si chiama Bessel Capital, ha sede in Lussemburgo e nell'ultimo bilancio disponibile ha registrato utili per 151 milioni di euro, con un incremento del 146% rispetto all'anno precedente.