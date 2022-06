È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica

E' stato il classico self made man, nato a Milano nel 1935 da genitori emigrati dalla Puglia, era l'ultimo di quattro figli. La madre rimasta vedova poco prima di partorirlo non era stata in grado di accudirlo e preferì affidarlo al collegio dei Martinitt. Poi a 15 anni il primo lavoro, garzone in una fabbrica produttrice di coppe. Sono i proprietari di questa azienda, la Johnson, a spingerlo a frequentare all'Accademia di Brera corsi serali di design e incisione. Leonardo Del Vecchio nella sua lunga vita non è mai stato fermo. A 22 anni si trasferisce in Trentino e poi in Veneto. E' proprio ad Agordo apre una bottega di montature per occhiali: la Luxottica. Siamo nel 1961 e l'azienda ha 14 operai e si specializza nella minuteria per occhialerie. Sessanta anni dopo Luxottica è un colosso da 80mila dipendenti, 9mila negozi e un fatturato di oltre 30 miliardi di euro.

La sua vita professionale è stata lunga e ricca di traguardi. Anche quella privata non è stata da meno, magari un po' più "colorita". Sposato tre volte, ha sei figli: Claudio, Marisa, Paola (dal primo matrimonio con Luciana Nervo), Leonardo Maria (dall'attuale moglie Nicoletta Zampillo che ha sposato nel 1997 e, dopo il divorzio del 2000, ha risposato nel 2010), Luca e Clemente (nati nel 2001 e nel 2004, avuti dalla ex-compagna Sabina Grossi).

La successione -

Ora si aprirà il capitolo della successione. Leonardo Del Vecchio aveva conferito tutte le sue azioni in una cassaforte di famiglia in Lussemburgo, la Delfin S.à.r.l.: Leonardo Del Vecchio ne possedeva a suo nome il 25%, quota che aveva già deciso sarebbe passata alla moglie Nicoletta Zampillo al suo decesso; il restante 75% è stato diviso equamente tra i sei figli (12,5% a testa). Leonardo Del Vecchio aveva però mantenuto il controllo del 100%, tramite l'usufrutto, fino alla propria morte.