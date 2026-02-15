Ludopatia 2.0, la nuova frontiera delle dipendenze sono il trading online e il sesso

La dipendenza da trading online, shopping compulsivo e sesso si sta diffondendo a macchia d'olio e il nuovo servizio nasce, appunto, per rispondere a una realtà in costante ampliamento. "Nel 2025 abbiamo ricevuto 51 richieste per dipendenze comportamentali, sia da parte dei diretti interessati sia dei familiari. Di queste, 35 persone sono state prese in carico per disturbo da gioco d'azzardo, ma seguiamo anche casi legati al trading online, allo shopping compulsivo e alle dipendenze sessuali. La creazione dell'unità operativa consente di riconoscere formalmente il fenomeno e di gestirlo con interventi più mirati e dedicati", spiega la dottoressa Serra.