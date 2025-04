Napoli, il dramma nascosto della ludopatia: donne costrette a prostituirsi per ripagare i debiti

L’inviato di "Striscia la Notizia", Luca Abete, si trova a Napoli per documentare la realtà degradata che si cela dietro le porte di alcune sale Bingo. Qui il disagio è evidente, e i vincitori si contano sulle dita di una mano, mentre la ludopatia trascina molte persone in un baratro senza via d’uscita.