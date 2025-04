Varcaturo (Napoli), 67enne trovato morto in casa con il volto tumefatto

Un 67enne, Ferdinando Formisano, è stato rivenuto senza vita all'interno del suo appartamento a Varcaturo, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal 118. L'uomo aveva il volto tumefatto e il medico legale, intervenuto su disposizione della Procura, ha riscontrato che la causa della morte sia un trauma cranico. Sarà tuttavia l’autopsia a stabilire il motivo esatto del decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini dei militari per ricostruire quanto accaduto.