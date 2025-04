Quindicenne rapito e poi rilasciato nel Napoletano mentre andava a scuola

Secondo quanto riporta Il Mattino, il giovane sarebbe stato prelevato in strada mentre andava a scuola intorno alle 8 di mattina. I sequestratori gli avrebbero un cappuccio in testa e lo avrebbero spinto all’interno del furgone. L’obiettivo, secondo quanto emerso finora, potrebbe essere di tipo estorsivo, dal momento che lo studente è figlio di un imprenditore locale. Il 15enne è stato rilasciato in buone condizioni nel corso del pomeriggio.