Ludopatia, aumentano le richieste di aiuto | Iss: +88% di chiamate al numero verde in 3 anni

Centri di cura

Sono 163 i servizi di cura della ludopatia e delle dipendenze legate al gioco d'azzardo mappate in Italia. La mappa geolocalizzata è disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Di questi centri, 68 sono situati nelle regioni del Nord (23 in Piemonte e 14 in Lombardia), 50 nel Centro (24 in Toscana, 16 nel Lazio e 6 in Umbria) e 45 sono distribuiti nel Sud e nelle Isole (15 in Puglia e 8 in Sicilia).