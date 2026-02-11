Dal caro-affitti ai costi dei mutui e degli stessi immobili, la crisi abitativa in Italia lascia i giovani a casa... dei genitori. A ribadirlo l'ultimo rapporto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Ocse: l'80% degli under 30 è a casa di mamma e papà. Il documento è arrivato sul tavolo della commissione Casa del Parlamento europeo e presenta la situazione del Belpaese in tutta la sua unicità in Europa. L'Italia è, infatti, la seconda nazione sviluppata al mondo in questa speciale classifica, dietro soltanto alla Corea del Sud.