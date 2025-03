Un milione di under40 vorrebbe comprare casa ma non se lo può permettere

"Acquistare casa non è sempre facile per i più giovani, che spesso devono fare i conti con lavori non stabili e pochi risparmi. Ben vengano, quindi, iniziative come il Fondo di Garanzia Prima casa, che negli ultimi anni ha permesso a tantissimi under 36 di ottenere un mutuo fino al 100% del valore dell’immobile", spiegano gli esperti di Facile.it. "Basti pensare che lo scorso anno, secondo i dati ufficiali, sono stati erogati con la copertura del Fondo più di 80mila finanziamenti". Il mutuo si conferma uno strumento fondamentale per i giovani che vogliono comprare casa; sempre secondo l’indagine, tra gli acquirenti con età compresa tra i 29 e i 39 anni, il 69% si è rivolto a un istituto di credito per portare a termine la compravendita, percentuale che arriva a sfiorare il 74% nelle regioni del Nord Italia.