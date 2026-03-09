Cinque calciatrici iraniane chiedono asilo all'Australia, Trump: "Accettatele"

Cinque giocatrici della nazionale femminile di calcio dell'Iran, che ha partecipato alla Coppa d'Asia in Australia, hanno lasciato l'hotel in cui la squadra alloggiava a Gold Coast, a sud di Brisbane, sulla costa orientale, e hanno chiesto asilo a Canberra: lo riferisce Iran International, emittente televisiva d'informazione in lingua persiana, con sede a Londra. I dirigenti che accompagnano il team, aggiunge la stessa testata, le stavano cercando, ma ora le atlete "si trovano in un luogo sicuro". Sul caso è intervenuto il presidente Trump in persona, che ha rivolto un appello all'Australia: "Date asilo alle calciatrici iraniane, le prenderanno gli Usa se non lo farete voi".