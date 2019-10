Miss Iran bloccata all'aeroporto di Manila: "Se torno a Teheran, mi uccidono"

Un incubo senza fine per Bahareh Zare Bahari, ex concorrente iraniana del concorso di bellezza Miss Intercontinental. La ragazza è bloccata da quasi due settimane all’aeroporto di Manila per sfuggire alla richiesta di estradizione che Teheran ha emesso nei suoi confronti. Secondo il governo iraniano, Bahari avrebbe commesso dei “crimini contro lo Stato”. “Non sono responsabile di nulla”, ha replicato la ex miss al Telegraph. “Sono solo un’attivista politica e sostengo i diritti delle donne nel mio Paese”. La ragazza chiede disperatamente asilo nelle Filippine: “Se verrò deportata in Iran, mi uccideranno”.