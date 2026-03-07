Dotata di missili antiaerei e antinave, cannoni e siluri, la fregata missilistica Martinengo può ospitare elicotteri ed è equipaggiata con sofisticati sistemi radar e sonar. Potrà avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza, mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri.





Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza massima di 19,7 metri e un'altezza massima dalla linea di chiglia di oltre 44 metri. Il pescaggio massimo è di 8,7 metri, con un dislocamento a pieno carico pari a 6.900 tonnellate.

