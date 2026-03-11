Iran, Wttc: "Il conflitto costa al turismo in Medio Oriente 600 milioni al giorno"

L'escalation del conflitto in Iran sta già avendo un impatto sul settore dei viaggi e del turismo in tutto il Medio Oriente di almeno 600 milioni di dollari al giorno in termini di mancati introiti di spesa dei visitatori internazionali, secondo una stima del World Travel & Tourism Council (Wttc), il Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo, riportata dal "Financial Times". Il dato si basa sulle previsioni per il Medio Oriente nel 2026, prima della crisi. Dunque, le cancellazioni dei voli, la chiusura dello spazio aereo e il malessere tra i potenziali viaggiatori stanno di fatto danneggiando l'economia turistica della regione.