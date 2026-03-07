Dubai, perché l'aeroporto è così importante: è il più trafficato al mondo e ci lavora una persona su cinque negli Emirati

Per ogni minuto che l'aeroporto di Dubai International (DXB) rimane chiuso, la città emiratina perde circa 1 milione di dollari. Mentre lo scalo procede a riaprire parzialmente, e lentamente, i battenti a seguito dell'ennesimo impatto di un drone iraniano, nei grattacieli di Dubai c'è chi ha già iniziato a fare i conti. Perché per un aeroporto che è diventato il fulcro principale dei viaggi in tutto il mondo, e per questo il più trafficato, qualunque intoppo geopolitico ha un peso enorme sulle casse. Non solo della struttura, ma degli stessi Emirati Arabi Uniti.