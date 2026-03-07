Dubai, perché l'aeroporto è così importante: è il più trafficato al mondo e ci lavora una persona su cinque negli Emirati
Lo scalo di Dubai International ogni anno ospita più passeggeri di Malpensa e Fiumicino insieme. E contribuisce a quasi il 30% del Pil della città
© Ansa
Per ogni minuto che l'aeroporto di Dubai International (DXB) rimane chiuso, la città emiratina perde circa 1 milione di dollari. Mentre lo scalo procede a riaprire parzialmente, e lentamente, i battenti a seguito dell'ennesimo impatto di un drone iraniano, nei grattacieli di Dubai c'è chi ha già iniziato a fare i conti. Perché per un aeroporto che è diventato il fulcro principale dei viaggi in tutto il mondo, e per questo il più trafficato, qualunque intoppo geopolitico ha un peso enorme sulle casse. Non solo della struttura, ma degli stessi Emirati Arabi Uniti.
Quanti passeggeri transitano ogni anno a Dubai International?
Nel 2025 DXB ha superato il record con 95,2 milioni di passeggeri. Per il 2026 le stime parlavano di quasi 100 milioni. Per fare un rapido confronto, Malpensa ne ospita 31 milioni mentre Fiumicino 51 ogni anno. Lo scalo è organizzto su tre terminal. L'ultimo, Terminal 3, è il quarto edificio coperto più grande al mondo con una superficie di circa 1,7 milioni di metri quadrati. Da solo ogni anno ospita oltre 50 milioni di persone ed è stato progettato specificamente per gestire l'Airbus A380, l'aereo passeggeri più grande del pianeta.
Perché DXB è così importante e così trafficato?
Perché si trova al centro esatto delle rotte tra Europa, Asia e Africa. Circa l'80% della popolazione mondiale vive a meno di 8 ore di volo da Dubai, il che rende la città emiratina un punto di appoggio perfetto. Non a caso l'aeroporto, con i suoi 450mila decolli e atterraggi annui, collega oltre 270 destinazioni in 107 Paesi grazie a 100 compagnie aeree.
Quante persone si fermano a Dubai? Quante invece lo usano solo come scalo?
Nel 2025 la città di Dubai ha registrato uno storico primato con 19,6 milioni di turisti internazionali pernottanti, segnando una crescita del 5% rispetto ai dodici mesi precedenti. La città emiratina ha solo 3 milioni di turisti in meno annui rispetto a Roma. Nel 2025 si stima che circa il 45-50% dei passeggeri che atterrano a Dubai siano "in transito", quindi diretti altrove.
Come fa DXB a gestire in modo afficiente l'enorme traffico di persone?
Grazie alla tecnologia biometrica e agli "Smart Gates", il 99% dei passeggeri completa i controlli in meno di 10 minuti senza mostrare documenti cartacei. Anche il sistema di smistamento bagagli è tra i più sofisticati al mondo: nel 2025 ha gestito oltre 86 milioni di valigie con una precisione del 99,8%.
C'è anche una parte dedicata al cargo?
DXB è anche uno dei principali hub logistici globali. Gestisce oltre 2,2 milioni di tonnellate di merci all'anno, fungendo da magazzino di scambio tra Oriente e Occidente.
Quanto incide DXB sull'economia locale?
Il settore dell'aviazione, trainato da DXB, dà lavoro a 631mila persone, oltre una persona su cinque negli Emirati Arabi Uniti. E contribuisce al Pil di Dubai per il 27% con un valore stimato intorno ai 37,3 miliardi di dollari ogni anno. Entro il 2030, gli aeroporti dovrebbero salire addirittura al 32% del Pil grazie a una ulteriore espansione di voli.