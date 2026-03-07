BigMama rientrata da Dubai: "Finalmente a casa, sono tornata a mie spese"
Dopo giorni di paura, la cantante racconta i giorni trascorsi negli Emirati Arabi: "La prima cosa che ho sentito entrando in camera è stato un missile intercettato sopra il nostro hotel"
BigMama è finalmente rientrata in Italia, dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni successivi all'escalation della guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran. La cantante ha annunciato il ritorno a casa con un lungo messaggio pubblicato sui social il 6 marzo. Nel post, scritto su sfondo nero con caratteri bianchi, l'artista ha voluto chiarire subito alcuni punti dopo le polemiche e le accuse ricevute negli ultimi giorni. "Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale - ha spiegato, sottolineando che il viaggio di ritorno è stato pagato di tasca propria. "Aereo e taxi li abbiamo pagati con i nostri soldi" ha precisato.
Lo sfogo contro fake news e critiche
Nel messaggio BigMama ha risposto alle numerose critiche che l'hanno travolta sui social durante i giorni di permanenza negli Emirati. La cantante ha parlato apertamente di fake news e di attacchi gratuiti, ribadendo anche la sua posizione pacifista. "Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo" ha scritto, aggiungendo di sentirsi "profondamente privilegiata" per poter raccontare l'esperienza da casa propria.
Il racconto dei momenti di paura
Nel suo lungo sfogo la cantante ha ricostruito ciò che è accaduto durante il viaggio di ritorno. Il volo partito da Malé il 28 febbraio avrebbe dovuto atterrare a Dubai per uno scalo prima del rientro a Milano-Bergamo. Ma l'aeroporto risultava chiuso e l'aereo è stato dirottato a Fujairah, negli Emirati Arabi.
Da lì i passeggeri sono stati trasferiti in hotel a Dubai. È proprio in quelle ore che la cantante racconta di aver vissuto i momenti più tesi. "La prima cosa che ho sentito appena entrata in camera è stato un missile intercettato sopra l’albergo" ha scritto, spiegando di non essere più rientrata nella stanza e di aver trascorso il tempo nell'atrio dell'hotel insieme ad altri ospiti. Nei giorni successivi, racconta, sono stati avvertiti più volte boati e rumori legati alle intercettazioni dello scudo antimissile della città.
Il duro messaggio agli haters
Il post si chiude con parole durissime rivolte a chi l’ha attaccata online durante quei giorni. BigMama ha parlato di commenti offensivi e addirittura di utenti che avrebbero augurato a lei e alla sua compagna di non tornare più a casa. "Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani dalla nostra famiglia" ha scritto. Infine, i ringraziamenti all'ambasciatore italiano a Dubai, Lorenzo Fanara, e agli altri connazionali incontrati durante l’attesa negli Emirati: "Non ci siamo mai sentite sole. Ho trovato una nuova famiglia".