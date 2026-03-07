BigMama è finalmente rientrata in Italia, dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni successivi all'escalation della guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran. La cantante ha annunciato il ritorno a casa con un lungo messaggio pubblicato sui social il 6 marzo. Nel post, scritto su sfondo nero con caratteri bianchi, l'artista ha voluto chiarire subito alcuni punti dopo le polemiche e le accuse ricevute negli ultimi giorni. "Io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale - ha spiegato, sottolineando che il viaggio di ritorno è stato pagato di tasca propria. "Aereo e taxi li abbiamo pagati con i nostri soldi" ha precisato.