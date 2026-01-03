BigMama dimagrita su TikTok, ma il vero colpo è la risposta agli haters: "Io sono sempre stata bella"

Molti, sotto al video, hanno ricordato il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio, quando aveva affrontato senza filtri il tema del corpo giudicato: un monologo potente, che metteva al centro la sua storia e il rapporto complesso con un corpo segnato anche dalla malattia. Un passato che include una diagnosi di linfoma di Hodgkin e un lungo percorso di cure. Un discorso che aveva commosso e fatto riflettere, perché metteva al centro il rapporto profondo e complesso con il proprio corpo. "Ma lasciatemi vivere - aveva detto - che ne sapete della mia storia, del mio corpo… Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?”.