IL CASO SOCIAL

BigMama dimagrita su TikTok, ma il vero colpo è la risposta agli haters: "Io sono sempre stata bella"

Il cambiamento fisico fa il giro dei social, ma la rapper non accetta giudizi mascherati da complimenti

03 Gen 2026 - 13:26
Un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore e una valanga di commenti che dicono molto più di quanto sembri. BigMama torna su TikTok con un video leggero, ironico, sulle note di "Hey tu di Jhosef": canta, balla, si diverte. Ma a catalizzare l'attenzione non è la musica. È il suo corpo. O meglio, il suo cambiamento. Nel filmato, Marianna Mammone - questo il suo vero nome - appare visibilmente dimagrita, a suo agio davanti alla camera. Eppure, come spesso accade quando il corpo di una donna cambia, i social trasformano l'osservazione in giudizio. Tra i commenti spunta quello che più di tutti accende la miccia: "Finalmente! Adesso sei davvero bella". La replica di BigMama è immediata, secca, inequivocabile: "Io sono sempre stata bella".

Non è la prima volta che l'artista originaria di San Michele di Serino finisce al centro del dibattito per la sua fisicità. Da anni BigMama è una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana non solo per il talento, ma per il modo diretto con cui ha sempre parlato di body positivity, identità e autodeterminazione. Una battaglia mai ideologica, ma profondamente personale.

Molti, sotto al video, hanno ricordato il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio, quando aveva affrontato senza filtri il tema del corpo giudicato: un monologo potente, che metteva al centro la sua storia e il rapporto complesso con un corpo segnato anche dalla malattia. Un passato che include una diagnosi di linfoma di Hodgkin e un lungo percorso di cure. Un discorso che aveva commosso e fatto riflettere, perché metteva al centro il rapporto profondo e complesso con il proprio corpo. "Ma lasciatemi vivere - aveva detto - che ne sapete della mia storia, del mio corpo… Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?”. 

Il video su TikTok arriva, non a caso, dopo un periodo difficile. Solo pochi giorni prima BigMama aveva salutato l'arrivo del 2025 definendo l'anno appena trascorso "il peggiore della mia vita". Nessuna celebrazione del dimagrimento, nessun racconto edificante: solo un altro frammento di un percorso ancora in corso.

