Serena Williams rivela di aver perso 14 kg grazie ad un farmaco e in un'intervista esclusiva a People racconta: "Mi sento benissimo e in salute. Mi sento leggera fisicamente e mentalmente". La campionessa di tennis, 43 anni, ha sfoggiato la trasformazione del suo corpo in una serie di scatti in costume condivisi sui social in cui appare in perfetta forma.
Il farmaco in questione è quello usato da molti vip ormai proprio per perdere peso, ovvero quello usato per il trattamento del diabete di tipo 2, il quale, imitando l'azione dell'ormone GLP-1, che regola la glicemia, stimola la produzione di insulina e riduce quella di glucagone modulando anche l'appetito.
A People la Williams ha raccontato come la sua battaglia con i chili di troppo sia iniziata dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Alexis Olympia , nel 2017, e che il suo corpo ha iniziato a cambiare dopo il parto.
"Non sono mai riuscita a raggiungere il peso desiderato, non importa cosa facessi, non importa quanto mi allenassi", ha spiegato. "È stato pazzesco perché non mi ero mai trovata in una situazione del genere in vita mia: lavoravo così duramente, mangiavo così sano e non riuscivo mai a raggiungere il peso desiderato" e ha poi aggiunto: "Non ho mai preso scorciatoie nella mia carriera e ho sempre lavorato sodo. So cosa serve per essere la migliore. Quindi è stato molto frustrante fare sempre le stesse cose e non riuscire mai a cambiare quel numero sulla bilancia o l'aspetto del mio corpo".
La tennista ha poi raccontato come tutto si sia ripetuto allo stesso modo anche dopo la nascita della sua seconda figlia, Adira River, nell'agosto del 2023. È riuscita a perdere molto peso in due settimane, ma poi è rimasta ferma. "Non ho più perso un solo chilo. Ho pensato: cavolo, non so se riuscirò mai a tornare dove dovevo arrivare".
© Tgcom24
Ed è così che è approdata al farmaco a base di GLP-1, abbreviazione dei cosiddetti agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone, che agiscono nel cervello influenzando il senso di sazietà.
La Williams non nasconde come il processo per decidere di assumere il farmaco sia stato lungo e difficile. "Ho fatto molte ricerche a riguardo. Mi chiedevo: 'È una scorciatoia? Quali sono i vantaggi? Quali gli svantaggi?' Volevo davvero approfondire l'argomento prima di farlo e basta".
Una volta deciso che quella era la scelta giusta per lei, sei mesi dopo aver finito di allattare al seno la sua secondogenita, all'inizio del 2024, la Williams ha cominciato un ciclo di iniezioni del farmaco.
E i risultati sono stati eccezionali, racconta entusiasta la regina del tennis: "Adesso sento di avere un sacco di energia ed è fantastico. Mi sento davvero bene" e poi conclude dicendo: "Il GLP-1 mi ha aiutato a migliorare tutto ciò che facevo già: mangiare sano e allenarmi, sia come atleta professionista ai massimi livelli del tennis, sia semplicemente andando in palestra tutti i giorni. Quindi penso che sia importante che tutti conoscano la mia storia. E sento che ci sono molte persone che possono capirmi".
L'olimpionica ha comunque voluto precisare che "non ha mai sentito la pressione di dover mantenere un certo aspetto" e che sta usando il farmaco dimagrante per raggiungere uno stile di vita più sano, non solo per apparire più magra.
"Mi sono sempre sentita a mio agio con qualsiasi taglia, ma c'è stato un momento in cui ho avuto la sensazione che il mio corpo non mi sopportasse con quel peso. Avevo dolori alle articolazioni e in diverse zone del corpo, semplicemente a causa del peso extra che non sono abituata a portare da quando ho avuto figli."
Consapevole della pressione a cui sono sottoposte le donne per apparire in un certo modo, Williams ha voluto parlare anche di body positivity con le sue giovani figlie, che ha con il marito Alexis Ohanian. "Dato che sto attraversando quello che ho passato crescendo in pubblico e che milioni di persone commentano il mio corpo, è davvero importante insegnare loro ad avere fiducia in se stesse, a prescindere dalla taglia, proprio come cerco di fare io."
