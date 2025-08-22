Ed è così che è approdata al farmaco a base di GLP-1, abbreviazione dei cosiddetti agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone, che agiscono nel cervello influenzando il senso di sazietà.

La Williams non nasconde come il processo per decidere di assumere il farmaco sia stato lungo e difficile. "Ho fatto molte ricerche a riguardo. Mi chiedevo: 'È una scorciatoia? Quali sono i vantaggi? Quali gli svantaggi?' Volevo davvero approfondire l'argomento prima di farlo e basta".

Una volta deciso che quella era la scelta giusta per lei, sei mesi dopo aver finito di allattare al seno la sua secondogenita, all'inizio del 2024, la Williams ha cominciato un ciclo di iniezioni del farmaco.

E i risultati sono stati eccezionali, racconta entusiasta la regina del tennis: "Adesso sento di avere un sacco di energia ed è fantastico. Mi sento davvero bene" e poi conclude dicendo: "Il GLP-1 mi ha aiutato a migliorare tutto ciò che facevo già: mangiare sano e allenarmi, sia come atleta professionista ai massimi livelli del tennis, sia semplicemente andando in palestra tutti i giorni. Quindi penso che sia importante che tutti conoscano la mia storia. E sento che ci sono molte persone che possono capirmi".

