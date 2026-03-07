Iran, nuovi attacchi israeliani su Teheran: colpito l'aeroporto Mehrabad | Media: "Mosca sta aiutando i pasdaran contro le forze Usa"

Ottavo giorno del conflitto in Iran. Nuova pioggia di raid su Teheran: l'esercito israeliano ha bombardato l'aeroporto internazionale Mehrabad. Secondo il Washington Post, la Russia starebbe "fornendo informazioni d'intelligence ai pasdaran per colpire le forze americane". Reuters ha rivelato che, secondo il Pentagono, sono gli Usa a essere responsabili dell'attacco alla scuola iraniana in cui sono morte 150 bambine. Intanto il presidente americano Donald Trump chiude a qualsiasi negoziati con l'Iran e annuncia di volere "la resa incondizionata".