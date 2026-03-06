Iran, si chiama Setad il tesoro degli ayatollah: vale 200 miliardi di dollari

Accanto al Setad operano inoltre i bonyad, fondi di investimento formalmente caritativi ma di fatto parte integrante dell'architettura economica del potere. Tra questi, il più potente è la Fondazione Mostazafan. La dimensione caritativa non è secondaria, specifica Litvak. Attraverso la costruzione di scuole, la distribuzione di aiuti o il sostegno ai veterani e alle famiglie dei martiri, i bonyad contribuiscono a mantenere una base di consenso tra i ceti più vulnerabili. "La carità è uno strumento politico", osserva Litvak. "Serve a mantenere le persone vicine al regime e a creare dipendenza economica". In piccolo, questo ruolo lo ricopre Hezbollah in Libano tramite la rete finanziaria Al-Qard al-Hassan, le cui banche sono tra i target dei raid israeliani in queste ore.