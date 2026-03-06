Paralimpiadi, l'unico atleta iraniano in gara non è arrivato in Italia

Si chiama Aboulfazl Khatibi Mianaei e avrebbe dovuto essere l'unico atleta dell'Iran alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Il 23enne, che avrebbe dovuto prendere parte alle gare di sci di fondo (sprint e individuale 10km), però non è arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione.