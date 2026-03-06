Paralimpiadi, l'unico atleta iraniano in gara non è arrivato in Italia
Lo sciatore 23enne non è arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione
Si chiama Aboulfazl Khatibi Mianaei e avrebbe dovuto essere l'unico atleta dell'Iran alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Il 23enne, che avrebbe dovuto prendere parte alle gare di sci di fondo (sprint e individuale 10km), però non è arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione.
La bandiera iraniana dunque non sarà tra quelle che sfileranno all'Arena di Verona. I paesi iscritti scendono da 57 a 56. Inoltre, nella serata di venerdì 6 marzo, alla cerimonia d'apertura, alla quale partecipano russi e bielorussi, tra boicottaggi e defezioni, più di venti rappresentative nazionali non sfileranno.