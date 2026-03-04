milano cortina 2026

Paralimpiadi 2026, la Francia non invia rappresentanti alla cerimonia di apertura

La decisione presa contro la presenza ai Giochi di atleti russi e bielorussi

04 Mar 2026 - 23:35
© afp

La Francia non manderà "nessun rappresentante" del suo governo alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina per esprimere il suo disaccordo con il ritorno degli atleti russi e bielorussi. Lo ha annunciato stasera la ministra dello Sport, Marina Ferrari. La decisione vale anche, al momento, per la cerimonia di chiusura del 15 marzo a Cortina. 

