Milano-Cortina 2026, Russia e Bielorussia gareggeranno alle Paralimpiadi sotto le rispettive bandiere

Una decisione che, in realtà, nasce a settembre 2025 quando il Comitato Paralimpico Internazionale aveva deciso di revocare la sospensione parziale per atleti russi e bielorussi che aveva introdotto nel 2023, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, appoggiata dalla Bielorussia. Poi, nel dicembre scorso, anche il tribunale amministrativo dello Sport di Losanna si era espresso a riguardo, dando il via libera per la partecipazione alle gare di qualificazione proprio a queste Olimpiadi invernali agli atleti russi e bielorussi. Non si è fatta attendere la reazione dell’Ucraina, con Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato Paralimpico: “Sono molto, molto arrabbiato e indignato per la decisione di permettere a sei atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale, è terribile“.