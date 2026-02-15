Altro che camerate olimpiche e incroci in mensa con atleti di mezzo mondo: a Milano-Cortina 2026 il Team Canada di hockey maschile cambia copione. Dopo le prime notti nel Villaggio, le superstar milionarie traslocano in un hotel a cinque stelle. "Non lo stiamo facendo per offendere o qualcosa del genere. Vogliamo vincere l'oro e vogliamo darci la migliore opportunità possibile per farlo" ha spiegato senza giri di parole il portiere Logan Thompson.