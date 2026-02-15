Milano-Cortina 2026, le star milionarie dell'hockey scelgono il lusso per inseguire l'oro
Nessuna mancanza di rispetto verso lo spirito olimpico, ma una questione di preparazione: più privacy e routine controllata nei minimi dettagli
© Ansa
Altro che camerate olimpiche e incroci in mensa con atleti di mezzo mondo: a Milano-Cortina 2026 il Team Canada di hockey maschile cambia copione. Dopo le prime notti nel Villaggio, le superstar milionarie traslocano in un hotel a cinque stelle. "Non lo stiamo facendo per offendere o qualcosa del genere. Vogliamo vincere l'oro e vogliamo darci la migliore opportunità possibile per farlo" ha spiegato senza giri di parole il portiere Logan Thompson.
Nessuna mancanza di rispetto verso lo spirito olimpico, dunque, ma una questione di preparazione. Più privacy, più silenzio, routine controllata nei minimi dettagli. Sulla stessa linea anche Darcy Kuemper: "Qualunque cosa faremo, la faremo come squadra. Prenderemo la decisione che riteniamo ci dia le migliori possibilità di vincere". Il messaggio è chiaro: ogni dettaglio può fare la differenza tra podio e delusione. Ma la scelta fa discutere: pragmatismo da campioni o addio allo spirito olimpico?
Una prassi già sperimentata
A ridimensionare le polemiche è intervenuto il general manager Doug Armstrong, che ha parlato di una scelta tutt'altro che inedita. Soluzioni simili, ha ricordato, erano già state adottate in passato, come a Olimpiadi Invernali Vancouver 2010 e alle Olimpiadi Invernali Sochi 2014. Non un capriccio dell'ultima ora, ma una strategia già testata nei grandi tornei internazionali: offrire ai giocatori l'ambiente in cui si sentono più a loro agio per preparare le partite.
Un piede nel Villaggio, l’altro in suite
Il trasferimento non significa isolamento totale. Thompson, 28 anni, ha assicurato che continuerà a frequentare il Villaggio Olimpico: avanti e indietro per respirare l'atmosfera dei Giochi, incontrare altri atleti, assistere ad alcune gare. Strategia, non rottura. Vivere l’esperienza olimpica senza rinunciare a standard di preparazione a cui questi campioni sono abituati tutto l’anno in NHL.
Il Canada, forte di nove ori olimpici e 28 titoli mondiali, punta dichiaratamente al gradino più alto del podio. I grandi rivali? Gli Stati Uniti, in una sfida nordamericana che promette scintille. La scelta dell'hotel di lusso non è nemmeno un unicum nello sport a cinque cerchi. A Olimpiadi di Parigi 2024, ad esempio, la nazionale americana di basket - maschile e femminile - aveva optato per un albergo extra lusso nel centro della capitale francese, investendo circa 15 milioni di dollari per garantirsi privacy e comfort.