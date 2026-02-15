Non tutti scelgono piattaforme a pagamento. Sei pattinatori di velocità tedeschi hanno posato per il calendario "Ice, Ice, Baby 2026", progetto fotografico senza veli nato per raccogliere fondi destinati alle spese di allenamento. I pattinatori artistici Annika Hocke e Robert Kunkel, invece, combinano sponsorizzazioni, premi e attività sui social, trasformando la popolarità digitale in una leva economica. Il modello non è solo tedesco. Il crowdfunding, per esempio, ha salvato la carriera dello sciatore svizzero Franjo von Allmen, che a 17 anni - dopo la morte del padre - riuscì a finanziare la stagione grazie al sostegno dei fan, fino a diventare campione del mondo lo scorso anno.