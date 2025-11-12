Spid per accedere ai siti pornografici? Non è così, ma cosa cambia (davvero) da oggi: lo spiega il Garante per le Comunicazioni

L’idea di “dover mostrare la carta d’identità” per guardare un video porno ha acceso il dibattito (e la preoccupazione di molti). Ma il meccanismo è diverso, e più sicuro. "Il sistema rispetta un doppio anonimato", chiarisce Capitanio. "Chi verifica la tua età non sa a quale sito accederai, e la piattaforma non conosce la tua identità".