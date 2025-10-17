Educazione all’affettività e alla sessualità a scuola: come si regolano gli altri Paesi?

Il programma di “Educazione alle relazioni” fortemente voluto dal ministro Valditara come risposta al caso Cecchettin, sembra aver avuto miglior fortuna: come ha dichiarato lo stesso Ministro a Skuola.net lo scorso giugno, “l'educazione alle relazioni le abbiamo avviata per la prima volta nella scuola italiana a settembre del 2024 e devo dire che i risultati sono stati eccezionali: circa il 97% delle scuole che hanno risposto al questionario che abbiamo inviato e l’87% di queste ha avviato il percorsi di educazione alle relazioni. In quasi il 70% dei casi ci hanno le scuole ci hanno testimoniato un miglioramento netto dei comportamenti dei giovani coinvolti”.