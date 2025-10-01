Ricky Martin manda i fan in delirio con uno scatto tutto nudo

Tantissimi i commenti da parte dei suoi 59 milioni di follower
Ricky Martin ha letteralmente scatenato e mandato in delirio i suoi fan postando nelle storie Instagam uno scatto a luci rosse: un selfie tutto nudo mentre sorride ammiccante al cellulare. Tantissimi i commenti, tra battute ironiche e complimenti per il fisico scolpito, che, a 53 anni, la popstar portoricana sfoggia con orgoglio, da parte dei suoi 59 milioni di follower social, che gli chiedono se abbia intenzione di andare anche su Only Fans.
Il cantante, che si dice abbia subito un lifting facciale, segue una dieta vegetariana rigorosa e pratica una forma passiva di yoga incentrata sulla respirazione. "L'ho imparato in India, in un momento molto bello della mia vita, quando ho trascorso del tempo in un ashram. Me l'hanno insegnato e per me è stato incredibilmente importante", ha spiegato Martin al Doctor Oz l'anno scorso.
"Lavoravo in un orfanotrofio. Ho una fondazione che combatte la tratta di esseri umani ed eravamo in India per questo motivo...Volevo meditare, perché dopo tutto ciò che leggi e tutto ciò che senti da (queste) giovani vittime costrette alla prostituzione e alla pornografia, credetemi, era necessario per riuscire a superare la giornata e loro mi hanno insegnato questo tipo di meditazione, che è stata fondamentale per me. È davvero speciale".
Il cantante, due volte vincitore del Grammy, è single da quando, nel 2023, ha concluso il suo matrimonio, durato sei anni, con l'artista svedese-siriano Jwan Yosef, e continua a crescere i suoi gemelli di sei anni, Lucia e Renn. Ricky, che ha dichiarato la sua omosessualità nel 2010 sul suo sito web ufficiale, è anche padre single di due gemelli eterozigoti di 17 anni, Matteo e Valentino.
Ad aprile di quest'anno, la popstar ha concluso definitivamente la sua battaglia legale durata tre anni contro il nipote Dennis Yadiel Sánchez Martin, che aveva citato in giudizio per 20 milioni di dollari per presunte estorsioni e molestie in seguito ad accuse di abusi sessuali: entrambi i casi sono stati archiviati.
L'icona latina degli MTV VMAs darà il via al suo tour di cinque date Ricky Martin Live! Australia l'1 e 2 novembre alla Rod Laver Arena di Melbourne.
Ricky (nato Enrique Morales) riprenderà poi anche il ruolo di Robert Diaz, il custode della leggendaria Carol Burnett sullo schermo, nella seconda stagione di 10 episodi di Palm Royale, che debutterà il 12 novembre in streaming. Nel finale della prima stagione, criticata negativamente dalle recensioni, il personaggio di Martin viene colpito accidentalmente dalla ricca Mary (Julia Duffy) durante il suo fallito tentativo di assassinio del presidente Richard Nixon, quindi non è chiaro se sia vivo o morto.
La serie di Abe Sylvia ambientata a Palm Beach, Florida, nel 1969, basata sul romanzo di Juliet McDaniel Mr. & Mrs. American Pie, vede la partecipazione anche di Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Leslie Bibb e Josh Lucas.
L'attore candidato all'Emmy ha esordito nella boy band portoricana Menudo tra il 1984 e il 1989, prima di ottenere il ruolo che lo ha reso famoso, ovvero Miguel Morez nella soap opera della ABC General Hospital tra il 1994 e il 1995. Ricky, che ha una media di 15,7 milioni di visitatori mensili su Spotify, ha venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo da quando ha iniziato la sua attività da solista nel 1991.
