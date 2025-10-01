Ricky Martin manda i fan in delirio con uno scatto tutto nudo

Il cantante, che si dice abbia subito un lifting facciale, segue una dieta vegetariana rigorosa e pratica una forma passiva di yoga incentrata sulla respirazione. "L'ho imparato in India, in un momento molto bello della mia vita, quando ho trascorso del tempo in un ashram. Me l'hanno insegnato e per me è stato incredibilmente importante", ha spiegato Martin al Doctor Oz l'anno scorso.

"Lavoravo in un orfanotrofio. Ho una fondazione che combatte la tratta di esseri umani ed eravamo in India per questo motivo...Volevo meditare, perché dopo tutto ciò che leggi e tutto ciò che senti da (queste) giovani vittime costrette alla prostituzione e alla pornografia, credetemi, era necessario per riuscire a superare la giornata e loro mi hanno insegnato questo tipo di meditazione, che è stata fondamentale per me. È davvero speciale".