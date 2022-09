Ricky Martin, causa da 20 milioni di dollari al nipote che lo accusò di molestie

I mille volti di Ricky Martin, il re del pop latino IPA 1 di 45 IPA 2 di 45 IPA 3 di 45 IPA 4 di 45 IPA 5 di 45 IPA 6 di 45 IPA 7 di 45 IPA 8 di 45 IPA 9 di 45 IPA 10 di 45 IPA 11 di 45 IPA 12 di 45 IPA 13 di 45 IPA 14 di 45 IPA 15 di 45 IPA 16 di 45 IPA 17 di 45 IPA 18 di 45 IPA 19 di 45 IPA 20 di 45 IPA 21 di 45 IPA 22 di 45 IPA 23 di 45 IPA 24 di 45 IPA 25 di 45 IPA 26 di 45 IPA 27 di 45 IPA 28 di 45 IPA 29 di 45 IPA 30 di 45 IPA 31 di 45 IPA 32 di 45 IPA 33 di 45 IPA 34 di 45 IPA 35 di 45 IPA 36 di 45 IPA 37 di 45 IPA 38 di 45 IPA 39 di 45 IPA 40 di 45 IPA 41 di 45 IPA 42 di 45 IPA 43 di 45 IPA 44 di 45 IPA 45 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci

I legali di Ricky Martin hanno dichiarato che le accuse del nipote, il quale ha già ritrattato, sono costate milioni di dollari in termini di profitti mancati. Per il danno d'immagine, infatti, il cantante ha visto sfumare 10 milioni di dollari tra contratti e progetti cancellati; mentre il conto per il danno alla reputazione sarebbe intorno ai 20 milioni di dollari.

Gli avvocati sostengono inoltre che il loro cliente è stato "perseguitato, tormentato, vittima di stalking ed estorsione" dal "travagliato" nipote per ragioni economiche. La preoccupazione dei legali è che, non avendo ottenuto finora benefit finanziari, il giovane potrebbe in futuro continuare a "minare la reputazione e l'integrità dell'artista".