Ricky Martin, ad accusarlo di violenza domestica è il nipote

A sporgere denuncia sarebbe stato il giovane nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver avuto una relazione clandestina con Ricky Martin fino a qualche tempo fa. Poi il cantante portoricano (che è sposato con Jwan Yosef e ha due figli) non ha accettato la fine della storia e avrebbe cominciato ad aggirarsi nelle vicinanze dell’abitazione di Dennis, che lo ha denunciato.

Ricky Martin ha replicato alle accuse e all’ordine restrittivo per stalking dichiarando che è tutto completamente falso. Secondo i media internazionali, la persona coinvolta è il nipote che con lui aveva una relazione consensuale, ma la popstar non avrebbe accettato la fine della loro liaison. Martin ha respinto tutte le accuse affidandosi ai legali che lo difenderanno in sede processuale.

