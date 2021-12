I 50 anni di Ricky Martin, re del pop latino che ha fatto ballare il mondo

E' considerato il re del pop latino e con le sue canzoni ha fatto ballare il mondo. Ricky Martin compie 50 anni . Dagli esordi con la boyband dei Menudo alle recenti esperienze tv in talent (nel 2019 è stato anche direttore artistico di "Amici"), la stella portoricana in 35 anni di carriera ha ottenuto un successo planetario con oltre 200 premi vinti e più di 70 milioni di dischi venduti. Nel 2010 ha fatto coming out e nel 2018 si è sposato con il pittore siriano Jwan Yosef.

Leggi Anche Ricky Martin e il marito Jwan sono diventati genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Renn

Una carriera straordinaria quella di Ricky Martin. Nato a San Juan di Porto Rico il 24 dicembre del 1971, si butta giovanissimo nel mondo dello spettacolo, prendendo lezioni di canto e recitazione e muovendo i primi passi in spot pubblicitari. Il primo passo importante verso la notorietà è l'ingresso nei Menudo, boyband popolarissima in America Latina, della quale riesce a diventare un componente nel 1984 dopo che era già stato bocciato a un primo provino. Ci rimarrà per cinque anni quando capisce che è il momento di intraprendere la carriera solista.

I primi album che pubblica in lingua spagnola, a inizio anni 90, ottengono un enorme successo che rimane però limitato ai Paesi latini. Intanto lui si mette alla prova anche come attore, recitando nella soap opera "General Hospital". La svolta arriva nel 1995, con l'album "A Medio Virir", trascinato dal brano "(Un, dos, tres) Marìa", che diventa una hit mondiale. Da quel momento la sua popolarità diventa una valanga inarrestabile. Nel 1998 "La Copa de la Vida" è l'inno dei Mondiali di calcio di Francia, un'ulteriore spinta a portare la musica di Ricky Martin in ogni angolo del globo. L'anno dopo il trionfo si fa più completo, con "Livin' la vida loca", uno dei suoi più grandi successi, ma soprattutto con la vittoria del Grammy per il miglior disco pop latino.

Leggi Anche Ricky Martin torna alla musica, duetto con Carlos Vives

Leggi Anche Ricky Martin si mostra con la barba bionda

Nel 2006 si esibisce alle Olimpiadi invernali di Torino davanti a 800 milioni di telespettatori mentre nel 2008 diventa papà di due gemelli (Matteo e Valentino) tramite maternità surrogata. Due anni più tardi farà coming out dichiarando la propria omosessualità, raccontata anche in un libro autobiografico che esce nello stesso anno, "Me". Nella seconda metà degli 10 la sua carriera musicale va di pari passo con altre esperienze: partecipa alla serie tv "Glee" e inizia a mettersi alla prova come coach e giudice in alcuni talent come "The Voice Australia", "Dancing With the Stars", "La Voz... Mexico" e arriva anche da noi, con "Amici di Maria De Filippi".

Nel 2016 inizia una relazione con il pittore siriano Jwan Yosef, che sposa due anni più tardi. La coppia ha avuto due figli sempre attraverso maternità surrogata: Lucia nel 2018 e Renn nel 2019. Da sempre è impegnato anche sul fronte benefico, in particolare con la Ricky Martin Foundation, in prima fila contro la piaga dello sfruttamento minorile.

POTREBBE INTERESSARTI: