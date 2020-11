Ricky Martin: "Ho un paio di embrioni che aspettano, nel caso decidessi di ampliare la famiglia..."

"Ho un paio di embrioni in attesa, nel caso decidessi di ampliare la famiglia". A poco più di un anno dal quarto figlio, da madre surrogata, avuto con il marito Jwan Josef, Ricky Martin racconta a "Entertainment Tonight", di aver pensato di "espandere la covata" in futuro. La star latina è già padre di ben 4 figli, due gemelli Matteo e Valentino di 12 anni, la piccola Lucia, di 2, e Renn, nato nell'ottobre 2019.

Il cantante portoricano, 48 anni, ha confessato, durante la trasmissione, di aver sempre desiderato una grande famiglia e per questa ragione ha voluto "assicurarsi" di avere altri embrioni a disposizione nel caso volesse "espandere la covata".

La star di "Livin' la Vida Loca" non è ancora sicuro di volere adesso altri figli con il marito Jwan Yosef ma "in futuro potrebbe succedere", ha detto il re del pop latino, che ha aggiunto: "Alcune persone pensano che sia pazzo, ma amo una grande famiglia... Jwan sta impazzendo al momento, ma va bene ... non glielo diremo!"

Ricky ha anche svelato di aver anche preso in considerazione l'adozione per il futuro, ma ha ammesso: "Ovviamente l'adozione è un'opzione ed è molto bella, ma sfortunatamente per gli uomini gay è molto difficile adottare in alcuni paesi". Poi ha raccontato di come la sua omosessualità abbia rappresentato a lungo un ostacolo psicologico nella realizzazione del suo desiderio di paternità: "Per molti anni ho sognato di essere un padre e molte, molte, molte volte ho attraversato questo doloroso processo di consapevolezza in cui mi dicevo: 'Sono gay, sono un gay chiuso e non potrò essere un papà'".

Poi Ricky ha ammesso di sentirsi "molto fortunato ad avere la famiglia come la sua" e ha aggiunto di essere stato onesto con i suoi figli riguardo alla loro nascita tramite maternità surrogata. Quando uno dei suoi figli aveva chiesto: "Papà, ero nella tua pancia?", Martin ha risposto: "Eri nel mio cuore e sei ancora nel mio cuore".

