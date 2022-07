Il nipote ritira la denuncia, Ricky Martin scagionato dalle accuse di violenza domestica

I mille volti di Ricky Martin, il re del pop latino IPA 1 di 45 IPA 2 di 45 IPA 3 di 45 IPA 4 di 45 IPA 5 di 45 IPA 6 di 45 IPA 7 di 45 IPA 8 di 45 IPA 9 di 45 IPA 10 di 45 IPA 11 di 45 IPA 12 di 45 IPA 13 di 45 IPA 14 di 45 IPA 15 di 45 IPA 16 di 45 IPA 17 di 45 IPA 18 di 45 IPA 19 di 45 IPA 20 di 45 IPA 21 di 45 IPA 22 di 45 IPA 23 di 45 IPA 24 di 45 IPA 25 di 45 IPA 26 di 45 IPA 27 di 45 IPA 28 di 45 IPA 29 di 45 IPA 30 di 45 IPA 31 di 45 IPA 32 di 45 IPA 33 di 45 IPA 34 di 45 IPA 35 di 45 IPA 36 di 45 IPA 37 di 45 IPA 38 di 45 IPA 39 di 45 IPA 40 di 45 IPA 41 di 45 IPA 42 di 45 IPA 43 di 45 IPA 44 di 45 IPA 45 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci

"La verità vince", scrive Ricky sui social portando la sentenza che lo scagiona definitivamente. "Come abbiamo anticipato - si legge su Instagram - l'ordine restrittivo temporaneo non è stato esteso dalla Corte. L'accusatore ha confermato in tribunale di aver preso da solo la decisione di ritirare le accuse, senza nessuna influenza esterna o pressione. Non era niente di più di un individuo problematico che faceva false accuse con assolutamente niente con cui provarle".

Il giudice aveva convocato le parti dopo che le autorità di Porto Rico avevano emesso un'ordinanza restrittiva che obbligava il cantante a stare lontano dalla presunta vittima. Il nipote ha infatti raccontato che una volta chiusa la storia, il cantante non l'avrebbe presa bene, iniziando a riempirlo di messaggi, chiamate, fino ad appostarsi sotto casa sua.

Martin ha sempre respinto le accuse bollandole come "false e disgustose". Versione confermata anche dal fratello dell'artista, Erico, secondo cui il nipote "soffre di disturbi mentali".

TI POTREBBE INTERESSARE: