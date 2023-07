I due hanno annunciato la decisione con una nota congiunta diffusa da People: "Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per noi stessi e per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi" hanno comunicato.

Anche se è finito l'amore, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno intenzione di mantenere buoni rapporti. Nel loro comunicato si legge: "Il nostro desiderio più grande ora è quello di continuare ad avere una dinamica familiare sana e un rapporto incentrato sulla nostra genuina amicizia, mentre condividiamo l’educazione dei nostri figli. Come sempre, siamo grati per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo in completa pace e tranquillità mentre iniziamo questo nuovo capitolo della nostra vita".

L'inizio storia d'amore Ricky Martin e Jwan Yosef si sono conosciuti nel 2015. E' stato il cantante a contattare via social il pittore dopo aver visto i suoi quasri sui socia. Da cosa nasce cosa, e dopo un anno hanno ufficializzato il fidanzamento con tanto di proposta di nozze in diretta tv nello show di Elle DeGeneres. "Mi sono inginocchiato e ho tirato fuori questa piccola scatola di metallo. Era chiusa in un sacchetto di velluto ma dopo averla tirata fuori invece di chiedere 'Mi vuoi sposare?', gli ho detto: 'Ti ho preso qualcosa, voglio passare la mia vita con te'. E lui mi guardava come a chiedermi 'Qual è la domanda?'. Allora gliel'ho detto: 'Mi vuoi sposare?'. E' stato bellissimo, ha risposto sì"" ha raccontato la pop star.

