L'ambasciata della Federazione russa in Italia ha criticato la nota congiunta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, contro la partecipazione di sei atleti russi e quattro bielorussi ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sotto la propria bandiera e con l'inno nazionale. In una dichiarazione diffusa il 18 febbraio, l'ambasciata definisce la posizione del governo italiano "offensiva" e "poco diplomatica", parlando di "grave violazione dei principi della Carta Olimpica" e di scelta "inaccettabile" che colpisce atleti con disabilità. Mosca accusa le autorità italiane di cedere alle "richieste del regime di Zelensky" e ringrazia gli esponenti della comunità sportiva e politica italiana che hanno espresso solidarietà agli atleti russi.