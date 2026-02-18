Atleti russi con nuovi passaporti, arrivano le minacce del Cremlino: "Rischiate il carcere"

La settimana scorsa, il ministro dello sport russo Mikhail Degtyarev è intervenuto in diretta su Channel One, la televisione di stato, e ha pronunciato frasi durissime: "Vogliamo privarli di tutto, vietare loro di tornare nel paese e di usare le nostre strutture sportive. Ci arriveremo." E ancora: "Sono state introdotte delle norme, ho firmato un provvedimento in tal senso, e a un giocatore di scacchi è già stato revocato il titolo di gran maestro per aver cambiato cittadinanza sportiva." La chiosa finale suona come un'accusa di tradimento: "Li nutriamo, li formiamo, mettiamo a loro disposizione allenatori e impianti — e poi mollano il passaporto e se ne vanno."



Le conseguenze a cui gli sportivi considerati infedeli potrebbero andare incontro sono diverse: dal divieto di rientro in patria, alla revoca dei titoli sportivi fino — e questa è la minaccia più pesante — a possibili procedimenti penali. Non si tratta più solo di sanzioni amministrative. Si parla di carcere. Tutto questo perché degli atleti hanno scelto di continuare a fare il loro lavoro mentre la guerra tra Mosca e Kiev arriva al quarto anno.