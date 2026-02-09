Vance lascia Milano: tra Cenacolo e braceria, ecco il tour “pop” del vicepresidente Usa

Cena alla braceria di Buccinasco - La chiusura “pop” del tour è arrivata con una cena informale in una steakhouse dell’hinterland milanese, scelta non convenzionale per un vice presidente. A Buccinasco, Vance e la sua famiglia hanno trascorso la sera gustando carne alla griglia lontano dai riflettori del centro e dai menu di alta cucina, completando così un itinerario gastronomico e culturale atipico per una visita di Stato. Le strade nei dintorni sono state chiuse dalle forze dell’ordine e il locale è stato riservato per l’occasione, suscitando curiosità (e qualche disagio) tra i residenti.