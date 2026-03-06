Medioriente sotto attacco, un italiano dal Barhein a Tgcom24: "E' uno degli Stati più sicuri al mondo, ma l'ansia cresce"

Mi descrive la situazione attuale?

"Io e mia moglie abbiamo lasciato Manama tra il 2 e il 3 marzo, quando la situazione si è messa un po' peggio. Più o meno in concomitanza all'attacco che c'è stato ad Alba, la società di alluminio Aluminium Bahrain, abbiamo deciso che era meglio tornare in Italia, ma comunque con la speranza di poter tornare lì presto".



Ha avuto paura?

"Abbiamo provato a resistere nei primi giorni di guerra, perché fortunatamente casa nostra è in un'area abbastanza tranquilla, lontana dagli obiettivi militari. Non che adesso non sia così, però sicuramente l'escalation si è allargata. Ci siamo mossi per tappe. Abbiamo prima raggiunto Riad, ora siamo al Cairo in attesa del volo per Milano".



Come è andato il viaggio?

"L'attraversamento in realtà è andato benissimo, non c'era traffico, né in dogana, né niente. Siamo passati molto velocemente: in circa 4 ore siamo arrivati a Riad, dove abbiamo trovato una situazione oggettivamente molto diversa, molto più tranquilla. Siamo stati là un paio di notti, ma dopo l'attacco all'ambasciata Usa abbiamo deciso di andare al Cairo per poter rientrare in Italia".