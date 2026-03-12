Guerra in Iran, colpita base italiana a Erbil (Iraq): nessun ferito | Usa: ok al prelievo di 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche

È il tredicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, che vede Stati Uniti e Israele alleati contro l'Iran. Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha sentito personalmente il comandante della base. A quanto si apprende non ci sono feriti tra i militari italiani. Intanto, tre membri dell'equipaggio di una nave portarinfuse thailandese risultano dispersi e "si ritiene siano intrappolati" nella sala macchine dell'imbarcazione, colpita da due proiettili mentre tentava di navigare attraverso lo Stretto di Hormuz. Secondo i Guardiani della rivoluzione iraniani, la nave battente bandiera thailandese Mayuree Naree è stata colpita insieme a un'altra imbarcazione dopo aver ignorato ripetuti "avvertimenti". L'attacco ha danneggiato la sala macchine e provocato un incendio a bordo. L'Iraq ha sospeso tutte le operazioni nei suoi terminali petroliferi dopo che imbarcazioni cariche di esplosivo hanno attaccato due petroliere che avevano caricato greggio nel porto di Umm Qasr, nella provincia di Bassora. Il direttore della Compagnia generale dei porti, Farhan al Fartousi, ha precisato che le attività nei porti commerciali proseguono regolarmente. Venticinque membri dell'equipaggio erano stati evacuati dalle due navi quando hanno preso fuoco, al largo della costa meridionale del Paese.